Москва представила в Гуанчжоу исследование «Тренды развития городов мира»

Москва продемонстрировала комплексное аналитическое исследование «Тренды развития городов мира» на форуме «Лидеры мысли» в китайском Гуанчжоу. Форум организовал Институт городских инноваций Гуанчжоу совместно со Всемирной ассоциацией крупнейших городов «Метрополис», сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она отметила, что мир стремительно урбанизируется: согласно данным ООН, более половины мирового населения живет в городах, а к 2050 году эта доля может составить 66%. Города при этом генерируют около 80% мирового ВВП.

«Это делает их не просто центрами жизни, но и двигателями экономического роста. Москва — один из ведущих мегаполисов и вторая городская экономика мира. Находясь в числе лидеров, мы стремимся не останавливаться на достигнутом, постоянно ищем новые решения, делающие жизнь города лучше, а его экономику — еще сильнее», — пояснила Багреева.

Заммэра подчеркнула, что именно поэтому осмысление тенденций развития городов сейчас крайне важно.

Исследование «Тренды развития городов мира»

Оно основано не только на анализе международных исследований, научных публикаций, статей и баз данных. Его фундамент — сорок глубинных интервью с авторитетными экспертами из России, Китая, Канады, США, Бельгии и Сингапура. Работа выделяет 14 ключевых тенденций, сгруппированных в четыре основных направления: технологическое развитие, климатическая повестка, демографические изменения и смена ценностей. Дополнительно в исследовании представлено 100 кейсов из 61 города по всему миру, демонстрирующих практические методы решения актуальных задач.

«Аналитические исследования Москвы — это всегда эффективные инструменты самодиагностики для городов, которые позволяют нам оценить свою работу по отдельным направлениям и задать векторы на будущее. Новое исследование показало, что развитие города ведется с учетом всех ключевых трендов, и зачастую Москва не просто имплементирует лучшие практики, а сама является их источником», — добавила Багреева.

Достижения Москвы

Для ответа на демографические вызовы Москва реализует инициативы, решающие проблемы дефицита кадров и способствующие активному долголетию. В технологической сфере столица формирует сильную инновационную экосистему и активно интегрирует цифровые инструменты в городскую жизнь.

Москва также последовательно реагирует на климатические вызовы, принимая все решения с учетом необходимости противодействия изменениям климата. Кроме того, реализуются проекты по созданию инклюзивной среды, учитывающей потребности всех жителей вне зависимости от их социального, имущественного или физического статуса.

По словам исполнительного директора Института городских инноваций Гуанчжоу Николаса Ю, проведенное Москвой исследование дает точную и глубокую картину вызовов, стоящих перед мировыми городами.

«Это не просто аналитика, а практический инструмент, который поможет выстроить устойчивую городскую политику. Только через диалог и обмен опытом между городами возможно найти эффективные решения общих проблем», — сказал Николас Ю.

Визит в Китай

В ходе визита в Китай делегации комплекса экономической политики Москвы также прошла рабочая встреча Багреевой с заместителем генерального секретаря Народного правительства Гуанчжоу Хуаном Гуанли. Стороны обсудили вызовы и приоритеты стратегического развития обоих мегаполисов и договорились о расширении экспертного и практического сотрудничества.

Как рассказал Хуан Гуанли, Москва и Гуанчжоу — признанные лидеры в области сбалансированного городского развития и инноваций.

«Оба мегаполиса последовательно внедряют инновационные решения и реализуют масштабные проекты, направленные на формирование благоприятной деловой среды и повышение качества жизни горожан. В условиях глобальных изменений особенно важно налаживать сотрудничество и обмен практиками, чтобы вместе искать устойчивые решения», — сказал Хуан Гуанли.