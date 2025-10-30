Багреева: федпроект сэкономил более 500 млн руб компаниям пищевой промышленности

Из них 24 участника уже завершили активную фазу проекта и смогли на четверть повысить эффективность работы.

«Производство пищевой продукции является одним из ведущих направлений столичной промышленности. Столица поддерживает компании этой отрасли и предоставляет им возможности для развития, в том числе за счет инструментов федерального проекта „Производительность труда“. За 3,5 года в нем приняли участие 28 компаний пищевой промышленности Москвы, а 24 предприятия уже завершили пилотную часть проекта. С помощью бережливых технологий компании оптимизировали производственные процессы, выстроили логистику поставок и внедрили стандарты эффективной организации рабочих мест. Благодаря этому им в среднем удалось увеличить производительность труда на 23%, ускорить выпуск продукции на 22% и сократить неиспользуемые запасы на 29%. Совокупный экономический эффект компаний от участия в федпроекте составил 527 млн рублей», — уточнила Багреева.

Так, изготовитель пищевых продуктов АО «Гастрономическая Академия Рожниковского» оптимизировал процесс выпуска вторых блюд. С помощью инструментов бережливого производства компания усовершенствовала производственный процесс, автоматизировала часть операций, провела переналадку оборудования. Эти меры позволили ускорить время сборки коробов для упаковки продукции на 85%, в результате выпуск готовых блюд вырос на 20%. Экономический эффект от участия компании в проекте составил 9,8 млн рублей.

Производитель замороженных и охлажденных десертов ООО «Меренга» благодаря федеральному проекту увеличил производство бисквитных тортов. Эксперты федпроекта помогли компании ввести ежемесячную статистику расходов материалов и энергоресурсов, улучшить логистику внутри цеха, стандартизировать хранение полуфабрикатов. Благодаря этому время производства одной партии из 150 тортов сократилось на 14%, а выпуск продукции увеличился на 26%.

Компания «Злаки на завтрак» оптимизировала процесс изготовления батончиков мюсли. С помощью инструментов федпроекта удалось ускорить перемещение продукции в цехе, внедрить быструю переналадку оборудования, изменить систему мотивации персонала. В результате время производства партии изделий снизилось на 22%: теперь выпуск восьми паллет по 7334 батончика занимает чуть более 9 часов, в то время как ранее на это требовалось свыше 11,5 часа. Объем производства вырос на 15% — с 121 до 139 изделий в минуту, на 26% сократились запасы полуфабрикатов и неупакованной продукции.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до 2030 года участниками проекта должны стать более 800 предприятий. Федеральный проект реализуется в столице за счет средств городского бюджета.