Багреева: число товарных единиц на портале поставщиков выросло до 3 миллионов

В каталоге портала поставщиков количество стандартных товарных единиц (СТЕ) достигло уровня в 3 млн. Самыми популярными оказались категории спецодежды, медизделий и строительных товаров, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что СТЕ является одним из наиболее важных инструментов на портале поставщиков, в котором содержится структурированный перечень уникальных описаний продукции и предложений исполнителей, подрядчиков и поставщиков.

«Это упрощает поиск товара и облегчает процесс закупок и продаж. Ежедневно в каталог загружается в среднем 1,8 тыс. новых товарных единиц, каждый год он прирастает примерно на 500 тыс. позиций. В результате, за 6 лет количество стандартных единиц в каталоге достигло 3 млн», — расскзала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что наиболее популярными категориями в текущем году оказались школьные учебники и мебель, полиграфическая продукция, спецодежда, медизделия и строительные товары.

Число СТЕ растет вследствие расширения ассортимента поставляемых услуг и товаров, что связывают с увеличением количества зарегистрированных пользователей, активным выходом на российский рынок новых производителей, которые пришли на смену ушедшим иностранным, а также импортозамещением.

Каталог развивается. В текущем году улучшилась навигация пользователей и появился удобный интерфейс. Поисковые запросы и фильтры по ключевым позиция ми категориям стали обрабатываться эффективнее. Планируется дальнейшее расширение функций системы, включая поддержку пользователей и механизмы обратной связи. Благодаря этому повышается прозрачность и эффективность закупочных процессов.

Портал поставщиков является одной из главных электронных закупочных платформ России, благодаря которой госзаказчики могут покупать нужные услуги и товары, а поставщики — увеличивать продажи, находить надежных партнеров и расширять географию бизнеса. На данный момент на прлощадке работают более 350 тыс. предпринимателей со всей России. Департамент информационных технологий столицы курирует техническое развитие, а департамент города Москвы по конкурентной политике является функциональным заказчиком.