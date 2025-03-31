Багреева: чат-бот портала поставщиков обработал более 60 тыс обращений в 2024 г

В 2024 году чат-бот портала поставщиков Москвы обработал 64 тыс. запросов пользователей, что на 30% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Осенью 2020 года на столичном портале поставщиков начал работать чат-бот, который помогает как опытным, так и начинающим участникам закупок ориентироваться на сайте и быстрее находить необходимую справочную информацию. В 2024 году виртуальный консультант обработал 64 тыс. обращений — это на 30% больше, чем годом ранее. Рост связан в том числе с подключением к порталу новых регионов и увеличением числа пользователей, которые в период адаптации активно обращались к онлайн-ассистенту», — рассказала Мария Багреева.

Она уточнила, что средняя продолжительность диалога сократилась почти в 2 раза, что ускоряет поиск информации и делает работу с порталом удобнее.

Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, чат-бот самостоятельно справляется с 80% типовых вопросов.

В остальных 20% случаев, когда требуются углубленные знания, к решению подключается оператор. При этом бот запоминает ответы специалистов и в дальнейшем использует их для обработки похожих запросов. Всего с момента запуска виртуальный помощник обработал 219 тыс. обращений от предпринимателей и заказчиков.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что с 2013 года ведется работа по автоматизации закупок малого объема, включая улучшение пользовательского опыта. Сейчас чат-бот может отвечать на более чем 600 вопросов, а его база знаний продолжает расширяться.

«В прошлом году посетители портала чаще всего запрашивали инструкции для поставщиков по работе на ресурсе, интересовались темами участия в котировочных сессиях, регистрации на платформе, расширенной регистрации с помощью электронной подписи и добавления товаров и услуг в каталог», — сказал Пуртов.

Для обращения к чат-боту нужно нажать на значок вопроса в левой части экрана. В открывшемся окне можно выбрать одну из шести популярных тем или задать свой вопрос. Бот либо предоставит информацию самостоятельно, либо перенаправит запрос специалисту. Пользователи могут прикреплять документы и изображения для более детальной консультации, а также отправлять запросы в текстовом или голосовом формате.

Техническую поддержку портала поставщиков обеспечивает департамент информационных технологий Москвы, а функциональное развитие курирует департамент по конкурентной политике.

Развитие электронного правительства, включая предоставление социально значимых услуг в цифровом формате, соответствует целям региональной программы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».