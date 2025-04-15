Багреева: больше 420 коммерческих помещений реализовала Москва в I квартале

В начале 2025 года Москва продала на торгах 421 коммерческое помещение, совокупная площадь которых превысила 80 тыс. кв. м. Эти данные озвучила заместитель Мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что покупка недвижимости для бизнеса на городских торгах обладает несколькими плюсами. Процесс полностью прозрачен и осуществляется в цифровом формате, а начальная стоимость лотов значительно ниже рыночной. Город обеспечивает полную юридическую безопасность сделок. За первые три месяца 2025 года бизнесмены купили 421 нежилое помещение в разных районах столицы, общая площадь которых достигла 80,7 тыс. кв. м.

«Наибольшим спросом пользовались объекты на востоке Москвы, где было реализовано 68 нежилых помещений. В Центральном округе столицы участники торгов приобрели 63 объекта, на западе — 61, а на юго-востоке и юго-западе — по 43. Большинство выставленных на торги помещений имеет свободное назначение, что позволяет владельцам использовать их для любого вида бизнеса: под магазины, салоны красоты, рестораны и кафе, пункты выдачи заказов, образовательные учреждения и другие организации», — сказала Мария Багреева.

Конкуренция среди покупателей коммерческой недвижимости была высокой: в среднем на каждый лот претендовало восемь участников.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, особой популярностью на городских аукционах традиционно пользуются помещения на первых этажах и в цокольных уровнях жилых и офисных зданий. Легкий доступ с улицы делает их удобными для предпринимателей.

«Всего за три месяца 2025 года было реализовано 249 объектов на первых этажах и 110 — в подвалах. Их доля в общем объеме приобретенных в первом квартале нежилых помещений составила 85%», — рассказал Пуртов.

Москва регулярно выставляет на продажу различное имущество, а ознакомиться с доступными лотами можно на Инвестпортале города. Раздел «Имущество от города» сейчас содержит свыше 200 коммерческих помещений. Перед участием в торгах потенциальные покупатели могут изучить полную информацию о лотах, включая фотографии, документацию, условия продажи и формат проведения сделки.

Совершенствование цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и московской региональной программы «Цифровое государственное управление».

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» в настоящее время представлено более 200 коммерческих помещений. Перед участием в торгах пользователи могут ознакомиться с полной информацией о лотах, в том числе фотографиями, документацией, условиями и формой реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».