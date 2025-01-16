Багреева: более 800 млн руб. сэкономил нацпроект транспортным компаниям столицы

К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 20 московских компаний из транспортной сферы. Инструменты бережливого производства помогли им увеличить эффективность бизнес-процессов, а суммарный экономический эффект от их участия в проекте превышает 800 млн рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она уточнила что в экономике города ключевую роль играют логистика и транспорт.

«Москва поддерживает компании этой отрасли и предоставляет им возможности для развития, в том числе за счет инструментов национального проекта „Производительность труда“. За два года его участниками стали 20 компаний сферы транспортировки и хранения. С помощью экспертов они оптимизировали внутренние процессы, внедрили новые стандарты работы, снизили затраты на перевозку пассажиров и грузов, повысили квалификацию персонала», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что благодаря этому эффективность работы компаний удвоилась, бизнес-процессы стали на 40% быстрее, а общий экономический эффект от участия в национальном проекте составил 807 млн рублей.

Нацпроект помог оптимизировать автобусные перевозки между аэропортом Шереметьево и станцией метро «Ховрино» компании «Аэроэкспресс», которая обеспечивает экспресс-сообщение между аэропортами столичного авиационного узла и Москвой. Были изменены процедура оформления путевых листов и график работы водителей, а также введены дополнительные рейсы в вечерние и утренние пиковые часы, была организована работа кассиров на остановках. Благодаря этим мерам с маршрута высвободился один автобус, сократились простои, а нагрузка на персонал стала более сбалансированной. Процесс перевозок ускорился на 15% — каждый рейс до аэропорта и обратно теперь вместо 94 минут занимает 80 минут. На 18% возросла эффективность работ на маршруте — за день каждый один автобус вместо 11 рейсов выполняет 13.

Национальный проект помог компании «Баррус. Проектная логистика» улучшить работу с заявками на грузоперевозки по стране. Были внедрены новые стандарты учета и обучены сотрудники, разработаны визуально понятные инструкции выполнения операций. Благодаря этому сократилось число ошибок во время ввода данных, стали меньше сроки согласования документов и уменьшилась доля ручного труда. Это ускорило на 20% работу с клиентскими заявками — от формирования запроса до завершения сделки весь цикл занимает 416 часов, а не 520, как было раньше. На 21% увеличилась эффективность работы сотрудников — за одну смену человек успевает обрабатывать 8 заявок вместо 6,6 как было раньше. На 20% сократилось число необработанных запросов. От участия компании в проекте экономическая выгода составила около 53 млн рублей.

При помощи бережливых технологий логистическая компания «ВиАйДжи Кастомс» оптимизировала автомобильные перевозки грузов из Европы. Было регламентировано оформление документов и упорядочено их хранение, а также автоматизирована работа с заявками. Благодаря этим мерам ускорились процессы согласования и оформления грузов и взаимодействие между структурами. На четверть за 6 месяцев увеличилась скорость обработки заявок — начиная с получения запроса и заканчивая отправкой товара на погрузку теперь вместо 16,5 требуется 12,5 часа. На 13% выросла эффективность работы сотрудников — каждый из них за сутки обрабатывает 3,6 заявки вместо 3,2. Компания получила экономический эффект от участия в нацпроекте более 15 млн рублей. Система адаптации персонала и развития наставничества позволила сократить текучесть кадров и решить проблему их нехватки.

Предприятия будут продолжать самостоятельную работу над повышением эффективности, а полученный на пилотном потоке опыт будут использовать, чтобы улучшить все остальные бизнес-процессы.

Национальный проект «Производительность труда» реализовывали в столице с 2022 по 2024 годы на средства горбюджета. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пилотный этап проекта завершили все 419 участников. Теперь они самостоятельно внедряют культуру непрерывных улучшений.

С текущего года компании столицы будут продолжать повышать производительность труда в рамках напроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Национальный проект реализуют в Москве на средства горбюджета.