«АвтоВАЗ» прокомментировал слухи о четырехдневке и снижении зарплат на 20%

В пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили, что окончательное решение о введении сокращенной рабочей недели будет принято не ранее сентября. До этого момента, как подчеркнули в компании, все сообщения на эту тему следует расценивать как слухи, сообщает NEWS.ru .

«Решение о переходе или не переходе на сокращенную неделю будет принято только в сентябре. До этого момента любые „новости“ по этой теме являются домыслами», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о возможном переходе всех предприятий «АвтоВАЗа» на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября, что, по их данным, повлечет за собой снижение заработной платы как минимум на 20%. Причиной таких мер, по мнению канала, является переизбыток готовой продукции на складах и значительное снижение объемов продаж, что вынуждает компанию к сокращению издержек.

Помимо уменьшения рабочих часов, сотрудники могут столкнуться с отменой выплат за сверхурочную работу, которые являлись значительной частью их заработка. В связи с этим, как сообщал Telegram-канал, многие работники рассматривают возможность увольнения. Подобные меры уже были подтверждены другими крупными игроками автомобильной отрасли, такими как «ГАЗ» и «КАМАЗ», которые также переходят на четырехдневный рабочий график.