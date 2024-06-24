Автомобили Chery будут собирать на экс-заводе Mercedes в Подмосковье

Бывший завод Mercedes в Есипове Московской области будет собирать премиальные машины концерна Chery. Работу организуют по договору о контрактной сборке, сообщает «Коммерсант» .

Ранее данный завод отошел «Автодому».

Там организована серийная сборка серии Exeed, начиная с модели VX. Работы начнутся в июле, а в августе первую партию автомобилей отправят дилерам.

Как рассказали источники издания, по проекту контрактной сборки «Автодом» получит вознаграждение за каждую собранную машину. Называется стоимость в диапазоне 450–500 евро за машинокомплект.

Кроме того, вторая модель Chery должна начать собираться на конвейере подмосковного завода в феврале следующего года.

По мнению экспертов, большая стабильность премиального сегмента авторынка в стране дает относительную предсказуемость бизнесу по объемам производства.

Компания «Чери Автомобили Рус» получила декларации соответствия на серийные модели машин Exeed типов М51 (модель TXL) и М52 (модель VX). В документах изготовителем значится «Чери Автомобили Рус», а производственной площадкой «МБ Рус Мануфэкчуринг», где раньше выпускали Mercedes.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что 100-120 тыс. автомобилей в год планирует производить Китай в регионе на территории бывшего завода компании Mercedes-Benz.

«Mercedes ушел, но свято место пусто не бывает. Я думаю, что нас порадует китайский производитель. Mercedes выпускал 30 тыс. автомобилей в год. Наши китайские партнеры говорят, что это не количество и завод прибыльным не быть не может при 30 тыс., нужно минимум 100-120 тыс.», — сказал Воробьев