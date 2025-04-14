Астраханская область и Казахстан укрепляют торгово-экономическое партнерство

Астраханская область подписала с Казахстаном план мероприятий на 2025–2027 гг

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин и аким Атырауской области Серик Шапкенов подписали план мероприятий на период с 2025 по 2027 год, ориентированный на развитие торгово-экономических связей и инвестиционного партнерства между регионами, сообщает Бриф24 со ссылкой на пресс-службу астраханского губернатора.

В подписанном плане акцент сделан на более активном применении транспортной инфраструктуры для укрепления взаимодействия. Также в документе рассматривается возможность открытия центра приграничной торговли. Возведение нового пропускного пункта «Караузек» уже началось, что, как ожидается, положительно скажется на росте объемов торговли.

Обе стороны выразили уверенность относительно перспектив расширения всестороннего сотрудничества, охватывающего не только экономику, но и сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Серик Шапкенов выразил признательность Игорю Бабушкину за радушный прием и подтвердил стремление к совместной работе в различных областях.