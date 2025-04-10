Apple перевезла 600 тонн iPhone из Индии в США ради «обхода» пошлин Трампа

На фоне решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт разных стран, корпорация Apple перевезла 600 тонн iPhone из Индии в Америку, чтобы «обойти» нововведения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Обычно таможенные процедуры в индийских аэропортах длятся порядка 30 часов. Однако на фоне повышения пошлин Apple сумела добиться сокращения процедуры до шести часов.

Выигранное время позволило корпорации перевезти на территорию США 600 тонн iPhone, или 1,5 млн экземпляров телефонов. В общей сложности с марта 2025 года компания организовала шесть грузовых рейсов, на борту которых находилась «яблочная» продукция. Последний такой рейс приземлился на текущей неделе — прямо перед вступлением в силу новых пошлин.

Начиная с 9 апреля по решению Трампа произошло повышение пошлин. Против Индии и ряда других стран ставка повысилась на 10%, а через три месяца в случае с Индией она поднимется еще до 26%.