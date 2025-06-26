Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов что Россия остается самодостаточной и способна обеспечить себя всем необходимым. Он рассказал об экономике, провале западных санкций, переориентации торговых потоков и укреплении технологического суверенитета. Также министр затронул возможное возвращение иностранных компаний и влияние ближневосточного кризиса на нефтяные цены, сообщает RT .

Эти и другие вопросы министр обсудил в интервью журналисту RT Рику Санчесу.

Об экономике и нефтяных ценах

Силуанов подтвердил, что бюджет России зависит от цен на энергоресурсы, однако доля нефтегазовых доходов снизилась до менее 25%. Он указал, что ситуация в Иране влияет на мировую экономику, но Россия выступает за стабильность, поскольку предсказуемые цены выгодны всем. Бюджет, по его словам, формируется консервативно, без учета краткосрочных колебаний.

«Если говорить о сиюминутной конъюнктуре, то мы не исходим из того, что бюджет будет получать какие-то дополнительные доходы. Мы планируем свои бюджетные траты, балансы достаточно прагматично, консервативно и не закладываемся на сегодняшнее повышение цен на нефть. Да, мы видим, что цены подросли, но насколько (долго. — RT ) это продолжится, мы не знаем. Никто не знает. Поэтому все свои бюджетные планы строим исходя из наших достаточно консервативных прогнозов», — отметил Силуанов.

На вопрос о возможном перекрытии Ормузского пролива и скачке нефтяных цен до $130 за баррель министр ответил, что подобные сценарии обсуждались и раньше, но пролив не перекрывали. В случае роста цен дополнительные доходы направят в ФНБ, а не на текущие расходы.

О росте экономики и санкциях

Силуанов привел данные: за последние два года экономика России росла более чем на 4%, опережая среднемировые показатели. Реальные доходы населения увеличились на 7,6%, инвестиции — на 8%. Он подчеркнул, что поддержка ключевых отраслей, включая малый бизнес и туризм, снизила зависимость от энергетики. Финансовая политика, по его словам, остается ответственной — госдолг составляет всего 15% ВВП, а дефицит бюджета — 1,7%.

«У нас, кстати, реальные доходы населения за прошлый год выросли более чем на 7% — на 7,6%. Это здорово. Несмотря на все ограничения, рост доходов над инфляцией составил 7,6%. Это круто», — сказал Силуанов.

Министр констатировал, что санкции Запада нанесли ущерб в первую очередь самим западным странам.

О восприятии России и возвращении бизнеса

Отвечая на стереотип о России как о «бензоколонке», Силуанов указал на активную экономическую жизнь в Москве и Петербурге, где магазины и рестораны остаются заполненными. Он привел пример успешного развития российских аналогов ушедших иностранных компаний, таких как «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s), отметив, что качество даже улучшилось.

«Да, действительно, мы живем в непростых условиях. Вокруг нас все эти ограничительные меры. Но мы живем и развиваемся, а это самое главное», — подчеркнул министр.

На вопрос о возможном возвращении иностранного бизнеса министр заявил, что Россия открыта для конкуренции, но компании не смогут просто вернуться и забрать уже работающие под российским управлением активы.

«Если иностранцы хотят приходить, пусть конкурируют. Но они уже, условно говоря, не смогут забрать тот бизнес, который теперь подхвачен россиянами и успешно развивается российскими предпринимателями», — сказал Силуанов.

О новых рынках и дальнейших санкциях

Силуанов признал, что санкции вынудили Россию переориентироваться на Китай, Индию, страны Персидского залива и Турцию, но это соответствует глобальным экономическим трендам.

Относительно возможных новых ограничений, таких как 500%-ные пошлины, он выразил скепсис, напомнив, что аналогичные меры (например, потолок цен на нефть) не принесли ожидаемого эффекта. Россия остаётся ключевым поставщиком, и ее исключение из рынка приведет лишь к росту цен, что невыгодно даже США.

О спецоперации и технологиях

На вопрос о влиянии украинского конфликта на экономику Силуанов ответил, что Россия добивается своих политических целей, а санкции стимулировали развитие отраслей, ранее зависевших от импорта, — станкостроения, машиностроения и микроэлектроники.

«В конце концов, мы защищаем своих людей в Донбассе, в Луганске, в других новых регионах, которые стали частью Российской Федерации. Здесь были поставлены политические цели — они реализуются и, как говорил наш президент, будут достигнуты любым путем», — подчеркнул Министр.

Касаясь технологического суверенитета, он опроверг слухи о нехватке чипов, заявив, что Россия развивает собственное производство, включая искусственный интеллект.

О диалоге с Западом и перспективах

Силуанов положительно оценил контакты между Путиным и Трампом, отметив, что диалог способствует стабильности и интересам инвесторов.

Он отверг прогнозы о рецессии, пояснив, что текущее замедление роста (1,5% в I квартале) — плановое для снижения инфляции до 4-5%.

В заключение министр подчеркнул, что санкции укрепили позиции России в БРИКС, так как страна доказала свою устойчивость благодаря самодостаточности и перестройке экономики. Ошибка Запада, по его мнению, в недооценке этих факторов.

«Я думаю, что Россия — это не та страна, которая прогнется под санкциями. Первое: у нас большая территория и мы самодостаточная страна, которая может обеспечить себя полностью всем необходимым — энергоресурсами, продовольствием, мозгами. Все, что необходимо, у нас есть», — заявил Антон Силуанов.