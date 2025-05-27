Анонимность отменяется: как криптовалюты в России стали прозрачными для государства

Финансовая конфиденциальность криптовалют в России стремительно теряет свою актуальность. Централизованные платформы все чаще сотрудничают с государственными структурами, передавая информацию о пользователях по официальным каналам, сообщает RuNews24.ru .

Идея полной анонимности криптовалют оказывается мифом в российских реалиях. Основные биржи, работающие с отечественными пользователями, перешли на стандарты KYC и AML, предполагающие обязательную идентификацию и мониторинг операций.

По данным Chainalysis, Россия стабильно входит в топ-10 стран по объему криптосделок — а значит, под пристальным вниманием надзорных органов.

С 2021 года Росфинмониторинг использует собственную систему отслеживания криптовалютных транзакций. Технологии позволяют выстраивать связи между кошельками, даже если они анонимны по формальным признакам. Эти инструменты уже применяются в делах, связанных с коррупцией, наркоторговлей и финансированием терроризма.

Преподаватель РЭУ им. Плеханова Юлия Шайхразеева пояснила, что достаточно вывести активы на централизованную биржу — и цифровой след становится доступным для анализа. Особенно это касается популярных блокчейнов вроде Bitcoin и Ethereum, данные которых открыты для изучения.

Законодательные изменения подтверждают тренд: в Госдуме обсуждается введение обязательной отчетности по цифровым активам, а с 2025 года может появиться специальный налоговый режим для криптоопераций.

На этом фоне даже офшорные биржи вынуждены подстраиваться под требования compliance, чтобы сохранить доступ к российскому рынку. Для частных пользователей это означает смену парадигмы: эпоха анонимных переводов уходит, уступая место цифровому надзору и прозрачной инфраструктуре.