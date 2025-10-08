Андрей Воробьев: за 10 лет в Подмосковье растениеводство возросло в 4 раза

В Московской области за 10 лет в четыре раза повысился объем растениеводства: с 18 тыс. га до 80 тыс., сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«По рапсу и по сое тоже очень интересная динамика, и это позволяет нам перерабатывать то, что производим здесь, и иметь экспортный потенциал в различные страны», — сказал Воробьев на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Он добавил, в экспорте также наблюдаются интересные показатели.

«Могу сказать, что по стоимости одной тонны — 2 тыс. долларов на экспорт идет стоимость продукции. С Камчатки с понятным товаром, ну или с Сахалина — там соизмеримо, 1,8 тыс. Это говорит о том, что высокий передел дает нам добавочную стоимость. И мы считаем, что дальше можем через наши сухие порты в контейнерах наращивать экспортный потенциал», — уточнил губернатор.

Глава региона представил на выставке областные цифровые проекты в АПК.

