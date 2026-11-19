Товарооборот между Московской областью и Беларусью растет. Об этом рассказал во время выступления на деловом форуме Союзного государства «Интеграция» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы должны обеспечивать максимальное содействие и создавать все условия для того, чтобы бизнес развивался и получал прибыль. Прекрасный пример таких отношений демонстрируют лидеры государств: и наш президент (Владимир Путин – ред.), и президент Беларуси (Александр Лукашенко – ред.) каждый раз подчеркивают важность дружбы и стратегического партнерства. А самое главное ‒ они не устают искать сферы, где мы можем быть взаимно полезны. Сегодня 20% общего товарооборота двух стран приходится на Подмосковье. С 2021 по 2025 годы мы смогли увеличить его с 4 до почти 10 миллиардов долларов, а в 2026-м растем еще на 27%. Нам приятно, что в регионе работает порядка 120 белорусских компаний ‒ все они успешно развиваются и обладают экспортным потенциалом. Часть товаров идет через сухие порты ‒ в Подмосковье 3 крупных терминала, которые имеют потенциал для экспорта в Китай и в другие страны. Мы оказываем максимальную поддержку белорусским предприятиям. Когда объединяются общая история, культура, традиции и язык, бизнес строится легче и быстрее. Поэтому мы полностью открыты и всех ждем к себе», — подчеркнул губернатор.

Драйвером выступает машиностроительная отрасль. Она представлена такими гигантами, как БЕЛАЗ, «Трансмашхолдинг» и «Метровагонмаш». В сфере лифтостроения работают Могилевский и Серпуховской лифтостроительные заводы.

Воробьев пояснил, что у предприятий есть два пути: конкурировать, не замечая друг друга, либо искать синергию. Сейчас реализуется именно второй сценарий.

«Они находят синергию и друг друга дополняют комплектующими в разных направлениях», — добавил Воробьев.

Сотрудничество предприятий Подмосковья и Беларуси

В частности, БЕЛАЗ закупает часть деталей на подмосковном предприятии. В регионе приветствуют такую промышленную кооперацию.

В своем канале в МАКС Воробьев рассказал, что в Сергиевом Посаде занимаются развитием производства продуктов питания. МАЗ собирается запустить в Химках масштабный центр продаж и обслуживания техники.

В Коломне изготавливают двигатели для БЕЛАЗов. В Ногинске создают топливные насосы, которые применяют в тракторах «Беларус».

В Мытищах разрабатывают вагоны. Их используют в метро Минска.

Сотрудничество ведется и в сферах образования, медицины, науки. Развиваются школьные обмены.

«Это все стало возможно благодаря постоянному общению. Я здесь должен сказать слова благодарности и нашему парламенту, потому что все встречи в Минске, в наших регионах, в Москве, в частности, — они для того, чтобы мы знали друг друга, чувствовали друг друга, могли обсуждать и настоящее, и перспективные направления», — подчеркнул губернатор.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

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