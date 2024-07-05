Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем работника промышленности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем работника промышленности. Он отметил, что в Подмосковье функционирует порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий. Почти 500 тыс. человек работают в промышленной сфере.

«Ваш труд — это основа экономического благополучия региона, гарантия процветания и развития Подмосковья. Благодаря вашей работе наш регион — лидер во многих отраслях», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

За первые 5 месяцев 2024 года промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,5% по сравнению с прошлым годом, а в секторе обрабатывающей промышленности — на 16,7%. Также на 26,5% увеличилось производство прицепов и полуприцепов, еще на 24% выросло производство электрооборудования.

«В Подмосковье поддерживают промышленные предприятия и предоставляют различные субсидии, включая субсидии на компенсацию затрат на создание инженерной инфраструктуры — от 80 млн до 200 млн рублей; модернизацию оборудования — до 50% затрат на покупку и лизинг оборудования; на приобретение оборудования промпредприятиям — до 50% затрат и 20 млн рублей», — отметил Воробьев.

Кроме того, предоставляются займы для проектов импортозамещения по льготной процентной ставке — от 1 до 4%; земля за 1 рубль и земля без торгов; грант фонда развития промышленности Московской области — до 50 млн рублей на одно предприятие; подбор готового производственного помещения; размещение производства в ОЭЗ и индустриальных парках Московской области.

Губернатор также пожелал работникам промышленности здоровья, успеха и благополучия.