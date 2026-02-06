Андрей Воробьев посетил передовое производство лазеров «Лазеруан»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил «ВПГ Лазеруан» во Фрязине — крупнейший поставщик лазеров на постсоветском пространстве. Глава региона обсудил с сотрудниками предприятия перспективы его развития, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«ВПГ Лазеруан» создал российский ученый Валентин Гапонцев в 1991 году. Сегодня его продукция применяется в телекоммуникациях, медицине, машиностроении, металлургии и так далее. Оборудование собрано и разработано во Фрязине, где у компании собственные производства и R&D комплексы площадью около 55 тыс. кв. м. Каждый год они могут выпускать более 10 тыс. лазеров.

«„ВПГ Лазеруан“ — это единственный в России серийный производитель волоконных лазеров и лазерных систем широкого спектра применений: от промышленности до медицины. Коллектив предприятия формировался как из опытных специалистов, так и студентов, которые росли на производстве. Сегодня здесь работают более 1,1 тыс. сотрудников, многие из которых — местные жители. Приятно, что у нас в Подмосковье размещаются такие передовые компании, создают высокотехнологичные рабочие места», — рассказал Воробьев.

Уникальность предприятия

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Выпускаемые во Фрязино лазеры опережают время из-за уникальной технологической платформы. Большинство ее продуктов не имеют аналогов в мире, а производственная линейка включает более 600 диодных, волоконных и гибридных лазеров.

Промышленные лазеры — это высокоточная сварка, резка и гравировка металлов, сверхтвердых и композитных материалов, резка стекла сложной формы без дополнительной обработки. Студент Егор Шалей показал эту работы и выполнил аккуратный шов на металлической заготовке. Приемы лазерной сварки он освоил всего за неделю при помощи опытных специалистов.

«У меня папа и дедушка были сварщиками, так что решил продолжить династию. Я учусь на 2 курсе Королевского колледжа по специальности „технолог сварочного производства“, принимаю участие в конкурсах профессионального мастерства, например, „Профессионалитет“. На заводе „ВПГ Лазеруан“ освоил ручную лазерную сварку. Это нужно и для моей будущей профессии, и для участия в чемпионатах. Надеюсь, в дальнейшем трудоустроиться по профилю, хочу работать на оборонном заводе», — поделился Шалей.

Партнерство с «Профессионалитетом»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Лазеруан» стал индустриальным партнером проекта «Профессионалитет». Вместе с Межрегиональным центром компетенций — техникумом им. С. П. Королева запустил программу обучения. На базе учебного заведения создан Центр лазерных технологий по стандартам предприятия. Здесь учат программирование, осваивают наладку роботизированных комплексов для лазерной сварки, оптимизацию параметров для сварки и так далее.

«У нас точно такая же техника, как на предприятии. Мы ее получили от компании „ВПГ Лазеруан“ по проекту „Профессионалитет“. Очень хорошо, что в колледжи внедряют такие технологии. Скорость обучения специалистов увеличивается раза в четыре, по сравнению с обычными программами. Соответственно, и качество готового изделия получается намного выше, и время его изготовления значительно уменьшается. Дать рынку большое количество специалистов за максимально короткое время — это очень важно для любого производства. В Королеве есть корпорация тактических ракетных вооружений КТРВ, где наши ребята также уже успешно работают», — рассказал мастер профессионального обучения в техникуме им. С. П. Королева Виктор Ласкин.

Первый заместитель генерального директора ООО «ВПГ Лазеруан» Артур Андреев отметил, что Королевский колледж — это первая ласточка.

«Мы хотели бы эту программу расширить, потому что специалисты нужны не только нам, но и нашим поставщикам. Для того, чтобы современные лазерные технологии успешно и легко внедрялись на индустриальные предприятия, должны быть соответствующие специалисты. Поэтому в планах у нас наладить такое же взаимодействие с Щелковским колледжем», — добавил Андреев.

Лазеры для медучреждений и сферы связи

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«ВПГ Лазеруан» выпускает также медицинские лазеры для урологии и флебологии. Их поставляют в ведущие медучреждения России, в том числе в Боткинскую больницу и МОНИКИ. Сегодня здесь делают новое поколение смарт-систем на базе тулиевых волоконных лазеров с внедрением большого количества ассистентов хирурга, ИИ и машинного зрения.

Что касается сферы связи, предприятие выпускает DWDM-оборудование для оптоволоконных сетей, которое играет важную роль в импортозамещении, а в микроэлектронике предлагает решения для прецизионной обработки кремниевых пластин и других материалов.

Президент ООО «ВПГ Лазеруан» Николай Евтихиев рассказал Воробьеву, что у предприятия есть уникальная машина, которая раньше выпускалась только в Швейцарии. Она позволяет резать любые материалы — от алмаза до карбида кремния на глубину до 25 мм и шириной реза всего 50 микрон.

«Принцип работы такой: подается тонкая струя воды, в нее вводится излучение лазера, и рез осуществляется одновременно с охлаждением. Мы сделали аналог этой зарубежной машины, здесь полностью все наше, начиная от подготовки воды и кончая оптикой. И даже специальный лазер — тоже наш. Нет никакой пересборки. А еще у нас есть уникальная технология резки стекла. До сих пор оно ведь как режется: алмазик, наждачная бумага и точат по линии реза. А мы сделали первую машину, которая позволяет резать его с помощью лазера. Триплекс это, закаленное стекло — без разницы, все режет без проблем. Вся технология также наша: программное обеспечение, лазеры, волокно», — отметил Евтихиев.

Поддержка государства

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В прошлом году «Лазеруан» получил субсидию в 800 млн рублей от Минпромторга РФ на разработку большой многолазерной аддитивной машины. Также компания получила грант в 300 млн рублей на создание Центра промышленной робототехники, который специализируется на внедрении лазеров в производство. Оборудование также смогут использовать компании, которые не могут его приобрести самостоятельно.

В этом году «Лазеруан» хочет воспользоваться займами Фонда развития промышленности Московской области, чтобы переоснастить IT-инфраструктуру и цеха металлообработки, а также купить оборудование для высокотехнологичного оптического волокна. Новые мощности создадут до 200 рабочих мест.

Боле 45 продуктов «ВПГ Лазеруан» вошли в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга благодаря работе с Торгово-промышленной палатой Подмосковья. Это достижение сделало компанию приоритетным поставщиком. «ВПГ Лазеруан» также один из крупнейших экспортеров России. Основные направления — Китай и Индия.

