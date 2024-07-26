сегодня в 12:56

Аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки в РФ до 18%

По мнению большинства аналитиков, в пятницу Центробанк РФ повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых, сообщает РИА Новости .

Эксперты считают, что пространство для снижения ставки появится у регулятора в I или во II квартале следующего года.

В пятницу состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о повышении ключевой ставки.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нехватка рабочей силы, сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям тормозят российскую экономику. При этом дешевые кредиты не решат экономические проблемы страны.