Аналитики назвали самую дешевую красную рыбу к Новому году

Самой дешевой красной рыбой на Новый год оказалась форель

Аналитики «Атол» сделали вывод, что самой дешевой красной рыбой на новогодний стол в этом году будет форель. Она стоит 969 рублей за кг, сообщает РИА Новости .

Согласно исследованию продаж в России с января по ноябрь этого года, килограмм горбуши в среднем стоит 1429 рублей, лосося — 2213 рублей. Самой дешевой оказалась форель — 969 рублей.

Что касается других видов рыб, скумбрия стоит 897 рублей за килограмм, минтай — 674 рубля, сельдь — 593 рубля. За сибас россияне отдавали 1600 рублей, а самой дорогой назвали камбалу, которая стоит 3012 рублей.

Ранее заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай заявил, что наценка на рыбу в розничных магазинах уже сейчас может доходить до 200% от себестоимости добычи. В следующем году стоимость скумбрии, трески, пикши увеличится еще сильнее.

