Аналитики назвали, когда следует ждать оживления кредитного рынка в России

Банковский сектор в РФ столкнулся с серьезным спадом кредитования в начале 2025 года, но восстановит свои силы примерно к середине года, сообщает «Коммерсант» .

По итогам января 2025 года общая сумма выданных займов достигла лишь 441 млрд рублей, что демонстрирует двукратное падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти показатели стали минимальными за последние 8 лет на рынке потребительского кредитования.

Такого слабого результата не наблюдалось с 2017 года, причем падение относительно аналогичного периода прошлого года составило почти половину — 47%. Ужесточение требований к банкам и строгая монетарная политика Центробанка привели к существенному сокращению во всех сегментах розничного кредитования.

Аналитики прогнозируют, что оживление кредитного рынка начнется только после того, как ЦБ приступит к снижению ключевой ставки. Этот процесс может стартовать не раньше середины 2025 года, что и станет отправной точкой для восстановления кредитной активности финансовых организаций.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что депутаты приняли законопроект, который поможет защитить граждан от взятия кредитов под влиянием мошенников.