Аналитик Васильев: Renault в России грозит забвение

сегодня в 04:42

Автоэксперт Егор Васильев усомнился, что ранее популярному в РФ французскому автопроизводителю Renault удастся успешно оживить дилерскую сеть в стране и преодолеть сформировавшийся у населения негативное отношение, сообщает агентство « Прайм ».

Эксперт отметил, что рынок России раньше для Renault был вторым после Франции, но после ухода из РФ число продаж стало исчисляться буквально единицами. За 9 месяцев 2025 года на учет в России встали только 13 автомобилей.

По словам аналитика, вернуться на российский рынок в ближайшей перспективе французы вряд ли смогут.

Тем более, что сейчас все ниши бюджетных авто заняты китайскими машинами и отечественным автопромом.

Renault ушла из РФ весной 2022 года. Компания передала долю в АвтоВАЗе (67,69% акций) ФГУП «НАМИ».

Ранее французская автомобильная компания Renault Group подавала заявку на регистрацию товарного знака Reno в России. Роспатент временно отказал ей в этом.