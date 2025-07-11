Аналитик спрогнозировал поведение рубля во второй половине июля

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, что во второй половине июля курс рубля, скорее всего, останется крепким. Он будет торговаться примерно с теми же значениями, что и сейчас, но все зависит от геополитической обстановки, сообщает «Финансы Mail» .

Рублю значительно помогают высокая процентная ставка, маленький спрос на доллары для импорта и отток капитала. Также на курс положительно влияют ожидание потепления в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,8 млрд рублей в сутки.

При этом есть и негативный фактор для курса рубля. Из-за начала сезона отпусков растет спрос на валюту для поездок за границу. Еще валютный рынок будет демонстрировать реакцию на новости о ходе переговоров по завершению украинского кризиса, на риски введения экономических ограничений против РФ.

Васильев отметил, что с начала до середины июля рубль укрепился к доллару на 23%. При этом стоимость нефти Brent снизилась на 6%.