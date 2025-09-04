Аналитик рассказал о курсе биткоина на следующей неделе

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов спрогнозировал, что на следующей неделе биткоин будет стоить более $120 тыс., пишет «Газета. Ru» .

Инвесторы постепенно переключаются с вложений в биткоины на сбережения в других криптовалютах, например, Ethereum. На неделе с 18 по 25 августа был зафиксирован второй крупнейший отток с марта из биткоинов — $1,18 млрд против $241 млн по ETH.

«Биткоин с середины августа находится под давлением, скорректировавшись с исторических максимумов в $124 тыс. до $107 тыс. На текущий момент котировки удержались на уровне поддержки $108–109 тыс., демонстрируя признаки восстановления. В ближайшие недели ожидаем постепенное восстановление котировок в направлении $120 тыс. Дальнейшая динамика будет определяться выходящей макроэкономической статистикой и решением Федеральной резервной системы США по процентной ставке», — поделился Потапов.

Он добавил, что, а следующей неделе ключевыми драйверами рынка криптовалют в новостной повестке станут публикация данных по рынку труда США и предстоящее заседание ФРС 17 сентября.

3 сентября биткоин стоил более $111,7 тыс.