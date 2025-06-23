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Аналитик пояснил призыв к Германии и Италии вернуть золотые резервы из США

Усиление геополитической напряженности побуждает страны Западной Европы укреплять управление своими ключевыми финансовыми активами, отметил Василий Гиря, основатель и генеральный директор GIS Mining. Об этом сообщает RT.

Эксперт высказался по поводу обращения бывшего депутата Европарламента Фабио Де Маси, который призвал Германию и Италию репатриировать золотые запасы на сумму $245 млрд, хранящиеся в США.

Как полагает специалист, эта инициатива отражает растущую тенденцию к достижению финансовой независимости.

«В условиях глобальных рисков и смещения центра тяжести в международных расчетах наличие стратегических активов на собственной территории становится приоритетом. Есть вероятность, что вслед за физическим золотом в фокус западноевропейских стран попадет и цифровое золото — например биткоин», — пояснил аналитик.

По его оценке, в течение следующих 2–3 лет регуляторы могут начать создавать криптовалютные резервы, достигающие 10–15% от объема золотых запасов.

Ранее, в начале апреля, политолог Владимир Шаповалов в разговоре с RT заявил, что вывод Германией своего золота из США.