Аналитик назвал индексацию пенсий своевременной в России

«Стабильная и устойчивая поддержка социально незащищенных слоев населения, а пенсионеры к этой категории относятся в первую очередь, является одним из основных признаков социального государства», — заявил аналитик.

Аналитик считает, что чтобы не происходило в мире, зависящие от поддержки государства люди — пенсионеры и другие группы льготников — должны чувствовать безопасность и ощущать некую стабильность в жизни.

Шуриков считает, что также крайне важно не просто говорить о том, что все инфляционные риски учтены, но и фактически выполнять обязательства. В настоящее время государство демонстрирует твердую приверженность своим обязательствам перед гражданами, регулярно корректируя пенсионные выплаты в соответствии с фактическим уровнем инфляции.

Начиная с 1 февраля 2025 года, более 40 различных финансовых пособий были увеличены на 9,5% — показатель, соответствующий реальной инфляции прошедшего года. Особенно заметно выросли выплаты по программе материнского капитала: сумма на первого ребенка теперь составляет свыше 690 тысяч рублей, в то время как при рождении второго ребенка семья может получить 912 тысяч рублей.