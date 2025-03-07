Аналитик Ли пояснил, почему курс биткоина снижается после указа Трампа

Крипторынок падает из-за уточнения планов президента США Дональда Трампа в отношении создания стратегического резерва по биткоину, которыми поделился советник главы государства по криптовалюте, «криптоцарь» Дэвид Сакс, сообщил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

Оказалось, что администрация президента не планирует закупать дополнительные биткоины под резерв. Заявление означает, что инвесторам не стоит ждать поддержки роста крипторынка через скупку свободных BTC под «кубышку» Трампа, прокомментировал аналитик.

Впрочем, некоторые участники криптосообщества считают, что даже такой расклад в долгосрочной перспективе окажет поддержку крипторынку, добавил он.

7 марта состоится криптосаммит Трампа в Белом доме. На мероприятие приглашены многие видные представители криптоиндустрии. Формирование биткоин-резерва — одна из главных тем на повестке дня. Вполне возможно, что сегодня можно будет услышать новые уточнения по поводу проекта, отметил Ли.

Аналитик напомнил, что инициатором формирования биткоин-резерва в США выступила сенатор Синтия Ламмис. Ее законопроект подразумевает последовательную скупку криптовалюты под резерв с последующей заморозкой монет на 20 лет. Уточнения Сакса идут вразрез с планом Ламмис, который поддержал Трамп.

«Сейчас на балансе США 207,189 биткоинов (чуть меньше 1% от эмиссии). Это уже очень много. Даже если Трамп не будет скупать крипту, биткоин-резерв — все равно позитив для рынка. Проект означает, что США не будет избавляться от крипты, а значит опасения по поводу вероятного дампа из-за распродажи американских BTC растворяются», — объяснил Ли.

Кроме того, формирование биткоин-резерва в США привлечет к схеме внимание представителей других стран. Те, кто захочет «повторить» за Америкой, будут вынуждены скупать BTC, добавилт аналитик.