Аналитик Чернов: нельзя исключать, что у России уже не хватает танкерного флота

На экспорт топлива из России в декабре 2024 года давят санкции, риски вторичных санкций, геополитика. Также существует вероятность того, что у страны не хватает танкерного флота для регулярного экспорта, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Думаю, что в первую очередь санкции, геополитическая нестабильность и риски вторичных санкций в отношении внешнеэкономических партнеров РФ создают сложности при заключении контрактов на экспорт топлива и его логистику», — сказал Чернов.

ЕС в 15-м пакете санкций в отношении РФ ввел ограничения на работу 48 нефтяных танкеров, которые они связывают с теневым танкерным флотом. Ранее в 14-м пакете санкций под ограничения попали еще 27 отечественных танкеров.

«Поэтому нельзя также исключать того, что у России уже просто не хватает танкерного флота, для регулярного экспорта топлива из РФ. Скорее всего, с попавшими под санкции танкеры импортеры, особенно европейские, просто не хотят больше иметь дел», — считает Чернов.

Согласно данным из статьи Bloomberg, экспорт российского мазута сократился в направлении Ближнего Востока, что могло произойти из-за эскалации военного конфликта в регионе. В ней также указывают на падение объемов экспорта дизельного топлива, что может быть связано с обеспечением стабильности внутреннего рынка во избежание его дефицита в зимний период времени, объяснил аналитик.

По информации Bloomberg, с начала декабря нефтяные компании России не смогли отправить морем ни одной партии, а еще сократили поставки дизельного топлива, несмотря на решение правительства страны с 1 декабря разрешить экспорт бензина для его производителей.