Аналитик Чернов: ликвидность золота выше казначейских бумаг США

Ликвидность золота даже выше казначейских бумаг Соединенных Штатов. Однако России нет смысла хранить все активы преимущественно в драгоценном металле, рассказал газете « Взгляду » аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

После 2022 года РФ перестала активно приобретать золото для резервов. За этот период у страны увеличились траты на оборонно-промышленный сектор и смежные отрасли, импортозамещение, а также соцподдержку. Поэтому Москва начала меньше средств отправлять в ЗВР, отметил эксперт.

У РФ увеличился товарооборот с КНР. Москва начала активнее приобретать юани в резервы, добавил Чернов.

При этом золото многие считают неликвидным активом и предпочитают приобретать нацвалюты или казначейские бумаги Соединенных Штатов. Однако это не совсем верно, считает аналитик.

«Насчет ликвидности золота можно поспорить, так как, на мой взгляд, она даже выше казначейских бумаг США», — сказал Чернов.

Однако у РФ нет смысла хранить все резервы в драгоценном металле. Страна активно сотрудничает с КНР, поэтому деньги пришлось бы переводить в юани в любом случае. Плюс держать все средства в золоте опасно — есть вероятность, что оно в любой момент подешевеет, заключил аналитик.