сегодня в 14:22

Аналитик Беляев: спекулятивный рост цен на серебро со временем сойдет на нет

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что повышение цен на серебро приведет к подорожанию продукции, содержащей этот металл. Однако у роста цен на серебро есть предел.

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что дефицит сырья и ограниченная добыча серебра стали причинами стремительного роста стоимости.

Экономист в то же время отметил, что Россия как страна, производящая и экспортирующая золото, может получить выгоду от повышения цен на этот металл.

«Россия получает более высокие доходы от продажи золота», — пояснил Беляев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что спрос на серебро увеличивается из-за активного развития электротехнической промышленности, где этот металл широко применяется. Беляев подчеркнул, что у цен на серебро есть предел, а спекулятивный рост со временем сойдет на нет.

«Всякие фантастические прогнозы 10 тыс. долларов за унцию — это, конечно, какие-то экстремальные оценки», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.