Американский инвестфонд продает «Outlet Village Пулково» за миллиарды рублей

сегодня в 15:39

Американский инвестфонд Hines продаст российскому холдингу «Кама капитал» торговый центр «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге за миллиарды рублей, сообщает «Коммерсант» .

Площадь объекта — 35,5 тыс. кв. м. Он расположен на Пулковском шоссе. Отмечается, что сделку завершат «в ближайшее время».

Покупка торгового центра была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Подробности сделки компании не стали разглашать. Известно, что Hines также продает долю в «Outlet Village Белая Дача», расположенном в Котельниках. Рыночная стоимость двух аутлетов — 25 млрд руб. С учетом дисконта она будет ниже.

О том, что Hines вступил в переговоры с «Кама капитал», стало известно в марте текущего года. Чтобы купить объекты, российский холдинг подготовил отдельные структуры.