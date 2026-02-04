Американские НПЗ не могут справиться с венесуэльской нефтью из-за высокой цены

Американские нефтеперерабатывающие заводы не могут переработать весь объем венесуэльской нефти, поступающей после сделки между Каракасом и Вашингтоном, поскольку сырье уступает по цене канадским сортам, сообщает oilcapital.ru .

Поставки венесуэльской нефти в США резко выросли после заключения соглашения между Венесуэлой и США, что привело к избытку предложения на рынке. Нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива не успевают переработать увеличившиеся объемы, из-за чего часть сырья остается непроданной, а цены снижаются.

Трейдеры отмечают, что венесуэльская нефть не выдерживает конкуренции с тяжелыми сортами из Канады, несмотря на значительные скидки к Brent. Глава Phillips 66 Марк Лашир сообщил, что компания способна перерабатывать до 250 тысяч баррелей венесуэльской нефти в сутки, однако только при условии конкурентных цен. В феврале скидки на венесуэльскую нефть достигли 9,5 долларов за баррель против 6–7,5 долларов в январе.

Экспортные объемы продолжают расти: Chevron увеличила поставки в США до 220 тысяч баррелей в сутки, хотя мощности заводов компании рассчитаны на 150 тысяч баррелей. Общий экспорт из Венесуэлы почти удвоился и приблизился к 800 тысячам баррелей в сутки. Значительная часть нефти, отправленной Vitol и Trafigura, хранится на Карибах в ожидании покупателей.

Китай, ранее являвшийся основным рынком сбыта, приостановил закупки венесуэльской нефти, что усилило зависимость страны от американского направления. В качестве альтернативы рассматривается Индия: компания Reliance Industries заявила о возможности импорта венесуэльской нефти в рамках новой торговой сделки с США.

