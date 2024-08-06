Американская нефтяная компания Marathon Petroleum сократила чистую прибыль

сегодня в 18:48

Во II квартале 2024 году чистая прибыль американской нефтяной компании Marathon Petroleum сократилась на треть, при этом выручка увеличилась, сообщает «Интерфакс» .

В апреле–июне чистая прибыль компании составила 1,52 млрд долларов. В прошлом году за аналогичный период она была 2,23 млрд долларов.

Если брать ценные бумаги, то в этом году чистая прибыль Marathon Petroleum составила 4,33 доллара в расчете на акцию. Годом ранее она была 5,32 доллара на акцию.

Скорректированная прибыль составила 4,12 доллара на акцию.

При этом выручка компании, вопреки прогнозам аналитиков, увеличилась до 38,36 млрд долларов. Год назад она была 36,82 млрд долларов.

В апреле–июне Marathon Petroleum вернула акционерам около 3,2 млрд долларов за счет дивидендов и выкупа акций.

Marathon Petroleum занимается нефтепереработкой. Она владеет 13 НПЗ. Продажи нефтепродуктов компании составили 3,425 млн баррелей в сутки в 2021 году.

Во вторник на Мосбирже рубль подорожал к юаню на фоне растущих котировок нефти. Их повышение связано с растущей напряженностью на Ближнем Востоке.