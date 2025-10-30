Altrata: в РФ стало столько же долларовых миллиардеров, как и в Великобритании

Количество долларовых миллиардеров в РФ и Великобритании увеличилось за год. Теперь их 128, сообщает ТАСС со ссылкой на зарегистрированную в Соединенных Штатах компанию по управлению активами Altrata.

С 2024 года в РФ появились шесть новых миллиардеров. При этом их суммарное состояние снизилось с 469 млрд до 457 млрд долларов.

Первые три места по числу миллиардеров остались неизменными — Соединенные Штаты, КНР и Германия. В США число миллиардеров увеличилось с 1 050 до 1 135. В КНР оно выросло с 304 до 321.

При этом в Германии количество миллиардеров снизилось на 14. Раньше их было 184, а потом стало 170.

