Акцизы на «вредные» товары в России вырастут ускоренными темпами

Российские власти намерены ускорить темпы повышения акцизов на так называемые товары «вредного потребления». Соответствующие планы закреплены в утвержденных правительством документах, сообщает ТАСС .

Под ускоренную индексацию в 2026–2027 годах попадают табачная и алкогольная продукция, а также спиртосодержащие товары и сахаросодержащие напитки. Повышение ставок будет опережать уровень инфляции.

Ускоренное повышение акцизов на «вредные» товары теперь включено в перечень мер по развитию налогового законодательства.

Акциз — это косвенный налог, который закладывается в стоимость товара. Им облагаются не только алкоголь и сигареты, но также легковые автомобили, нефтепродукты и спирт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.