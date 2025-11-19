Акции России падают на фоне отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

Индекс Мосбиржи снизился на 0,93% после новости об отмене встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Турции, следует из данных площадки .

В материале издания Axios сообщается, что Уиткофф должен был встретиться с Зеленским 19 ноября, но отложил свою поездку. До этого спецпосланник США планировал пообщаться с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, но также отказался от встречи.

Во вторник Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию 19 ноября для подготовки к возобновлению переговоров с РФ. Украина хочет возобновить обмены и возвращение пленных.

На фоне углубляющегося политического кризиса на Украине депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* распространил заявление о возможной отставке Ермака. По информации парламентария, Зеленский может принять решение об увольнении своего ближайшего соратника уже 20 ноября.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.