Акции российского «Газпрома» выросли в цене на 1,11% и на пике достигли 136,41 рубля за бумагу, это следует из данных торгов на 07:47 вторника, сообщает РБК .

К 07:59 рост стоимости замедлился до 0,69%, акции торговались на уровне 135,84 рубля.

Поводом к такому росту стоимости ценных бумаг стала новость о том, что компания и китайская CNPC подписали новый меморандум, касающийся стратегического сотрудничества. В документ включили договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз-Восток».

По договоренностям с китайской стороной поставки голубого топлива из РФ будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м ежегодно. Кроме того, был согласован рост поставок газа по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год и по «Восточному маршруту» с 10 до 12 млрд кубометров.

При этом сфера энергетического сотрудничества двух стран вызывает у инвесторов особый интерес. Как отметил ранее директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, акции «Газпрома» на торгах реагируют особенно позитивно, полагаясь на расширение экспортных перспектив при прогрессе работы по направлению КНР.