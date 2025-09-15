Агропредприятия Богородского округа завершили сбор зерновых

В Богородском округе, как и в целом по области, активно проходит уборочная кампания. Работники пользуются каждым благоприятным днем, чтобы полностью и без потерь успеть убрать созревший в поле урожай. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Агропромышленные предприятия Богородского округа вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей Московской области. В настоящее время сельхозтоваропроизводителями муниципалитета завершена уборка зерновых. Общий валовый сбор зерновых культур составил более 1700 тонн, что позволит поддержать кормовую базу для поголовья молочного стада.

Сельхозтоваропроизводители в Богородском округе ежегодно получают поддержку в виде субсидий. Совместно с Минсельхозпродом Московской области заключаются соглашения о предоставлении средств бюджета Московской области для проведения мероприятий в сфере агропромышленного комплекса. Общая сумма субсидий в 2024 году составила 88,72 млн рублей и была направлена на стимулирование производства молока, поддержку племенного животноводства, поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала.

Эта каждодневная, трудоемкая работа направлена на развитие не только отдельно взятого хозяйства и округа, но и области, страны в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.