Агрохолдинг из Ступино получил статус семеноводческого хозяйства

Агропредприятие «Городище» в Ступинском округе официально получило статус семеноводческого хозяйства после выездного обследования. Проверку провели специалисты профильного ведомства совместно с филиалом «Россельхозцентра» по Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

АО «Городище» — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в Подмосковье. Предприятие использует элитные семена картофеля и овощей и применяет интенсивные технологии выращивания. В 2026 году хозяйство приступило к освоению полного цикла производства семенного картофеля — от получения оригинальных семян до выращивания мини-клубней из оздоровленных микрорастений.

Ключевым элементом проекта стал селекционно-семеноводческий центр, созданный на базе предприятия. В его состав вошли современная лаборатория и тепличный комплекс. В лаборатории проводят микроклональное размножение оздоровленных микрорастений картофеля, после чего их высаживают в теплицах для получения мини-клубней — первого полевого поколения семенного картофеля, соответствующего высоким стандартам качества.

Для хранения посадочного материала на предприятии построены специализированные склады с автоматизированными системами вентиляции и контроля влажности. Это позволяет поддерживать оптимальный микроклимат и сохранять жизнеспособность и фитосанитарное состояние семян.

В ведомстве отметили, что семеноводческий сектор в регионе стабильно развивается. Ежегодно в Подмосковье производят и реализуют от 60 до 65 тыс. тонн семенного картофеля, при этом около половины объема поставляется в другие регионы России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.