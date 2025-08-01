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Агрохолдинг из Озер вошел в топ-100 крупнейших производителей молока в России

Озерский агрохолдинг «ОСП агро» вошел в топ-100 крупнейших производителей сырого молока в РФ, заняв 44-е место в рейтинге. Эти данные были озвучены на июльской встрече инвесторов и управленцев молочного бизнеса, которая прошла под эгидой Национального союза производителей молока. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Объем производства молока в хозяйствах «ОСП агро» достиг 55,9 тыс. тонн в год. Общее поголовье крупного рогатого скота насчитывает 11,4 тыс. голов, из которых 5,4 тыс. — это дойные коровы. Средняя годовая продуктивность составила 10,5 тонн молока на одну корову.

При этом озерским животноводам удается сохранять высокое качество продукта. Объем молока, пригодного для продажи, в процентном отношении от общего надоя составляет более 96%, а само молоко имеет достойные характеристики жирности (4%) и белка (3,44%).

«Наш агрохолдинг располагает модернизированными животноводческими комплексами, оснащенными современным оборудованием для содержания КРС, высокотехнологичными доильными залами и программами комплексного управления поголовьем», — отметили в пресс-службе предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.