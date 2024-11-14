80 депутатов воздержались при голосовании за проект бюджета на 2025–2027 годы

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. «За» высказались 330 парламентариев, «против» — 1 человек, а 80 предпочли воздержаться, сообщает пресс-служба российского правительства.

Российские законодатели большинством голосов присутствующих на заседании (73,3%) поддержали почти 900 поправок. Посредством их будут перераспределены около 8 триллионов рублей бюджетных средств.

ТАСС пишет, что одобренными поправками предлагается расширить спонсирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 7,1 миллиарда рублей, рыбохозяйственного комплекса (600 млн руб) и льготного лизинга для АПК (13 млрд рублей). Вместе с тем власти хотят нарастить субсидии ряду отраслей, в том числе производителям сельхозтехники — на 10 млрд руб. в течение трех лет.

Документ также гласит, что расходы федерального бюджета в 2025 году ожидаются на уровне 41,469 трлн руб., в 2026 году — 44,022 трлн руб., в 2027 году — 45,915 трлн руб. Доходы в 2025 году ожидаются на уровне 40,296 трлн руб., в 2026 году — 41,84 трлн руб. и в 2027 году — 43,154 трлн рублей.

По прогнозам руководства страны, ВВП в 2027 году должен вырасти на 2,8% и составить 248,313 триллиона рублей.