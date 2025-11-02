8 российских компаний объявили дивиденды за III квартал и 9 месяцев

8 российских компаний в ближайшее время выплатят дивиденды за III квартал и 9 месяцев. Дивидендная доходность рассчитана на основе цен закрытия основной торговой сессии 1 ноября, сообщает РБК .

Оптовая генерирующая компания № 2 (ОГК-2). Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов — 3 ноября текущего года. Дивиденды будут выплачены 19 ноября. Совет директоров рекомендовал выплатить их за 2024 год в размере 0,0598167018 рублей на акцию. Дивидендная доходность составит 14,4%.

СТГ (CarMoney). Крайний срок для приобретения акций с целью получения дивидендов — 9 декабря. Выплата состоится 24 декабря. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2025 года в размере 0,08 рублей на акцию, что составляет 4,4% дивидендной доходности.

«Мордовэнергосбыт». Последний день для приобретения акций с целью получения дивидендов — 11 декабря. Выплата состоится 26 декабря. Совет директоров предложил выплатить дивиденды за первые 9 месяцев этого года в размере 0,104087 рублей на акцию. Дивидендная доходность составит 11,3%.

Онлайн-платформа по покупке, продаже и аренде недвижимости «Циан». Последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды, — 11 декабря. Выплата дивидендов запланирована на 26 декабря. Совет директоров предложил выплатить специальные дивиденды в размере 104 рублей на акцию. Дивидендная доходность составит 16,9%.

МФО «Займер». Крайний срок для приобретения акций перед получением дивидендов — 12 декабря. Дивиденды будут выплачены 29 декабря. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 6,88 рублей на акцию. Доходность по дивидендам составит 4,7%.

«Светофор Групп». Крайний день для приобретения акций — 29 декабря. Выплата дивидендов состоится 23 января следующего года. Совет директоров предложил выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,1 рублей за каждую обыкновенную акцию и 4,22 рублей за каждую привилегированную акцию. Дивидендная доходность для обыкновенных акций составит 0,7%, а для привилегированных — 13,2%.

Компания «Ренессанс Страхование» объявила о последнем дне для покупки акций под дивиденды — 19 декабря. Выплата состоится 14 января 2026 года. Совет директоров рекомендовал акционерам выплату дивидендов за 9 месяцев 2025 года в размере 4,1 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 4,2%.

Российский бренд мужской одежды и обуви Henderson. Дата закрытия реестра для получения дивидендов будет определена позже. Планируемая дата выплаты дивидендов — 10 декабря. Совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев текущего года в размере 12 рублей на акцию. Доходность по дивидендам составит 2,3%.

