7,8 млн россиян будут получать и зарплату, и пенсию с учетом индексации

С 1 февраля 2025 года В России возобновят индексацию пенсий работающим жителям, 7,8 млн человек будут получать и зарплату, и пенсию с учетом ежегодной индексации, сообщает пресс-служба правительства России.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что у таких граждан есть солидный опыт и навыки, они востребованы на рынке.

«Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», — подчеркнул он.

Мишустин добавил, что процесс возобновления индексации нужно проводить без сбоев и в удобном для жителей формате. С их стороны не должно быть дополнительных заявлений.