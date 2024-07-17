750 млрд рублей инвестиций привлечено на инфраструктурные площадки Подмосковья

«В Московской области создана самая обширная индустриальная инфраструктура в России. На сегодняшний день в Подмосковье работает более 90 индустриальных площадок для развития предприятий: 5 особых экономических зон, 69 индустриальных парков и 19 технопарков. На этих площадках ведут деятельность более 2,3 тыс. резидентов. Фактический объем инвестиций, которые уже вложены предприятиями составляет более 750 млрд рублей, а общий объем заявленных инвестиций — свыше 960 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред подчеркнула, что приведенные цифры — лишь промежуточный итог, поскольку инвестиционный блок подмосковного правительства постоянно работает над привлечением новых резидентов на действующие инфраструктурные площадки. Кроме того, идет работа и над развитием самой инфраструктуры. Так, в этом году в Подмосковье планируется открыть новые государственные индустриальные парки.

Посмотреть свободные локации для размещения бизнеса, в том числе на площадках индустриальной инфраструктуры Московской области, можно на инвестиционной карте региона, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.