75 партий мясной продукции сняли с реализации в Подмосковье за год

В течение 2024 года сотрудники Роспотребнадзора по Московской области проверили более 1600 объектов, где производят и реализуют мясную продукцию. В общей сложности специалисты изъяли из оборота 75 партий мяса весом более 2,9 тонны, об этом говорится на сайте надзорного ведомства .

Снятое с продажи мясо не отвечало установленным требованиям качества, а также хранилось с нарушением температурных режимов и сроков годности. На изъятые 75 партий мяса также не было оформлено всей документации, поэтому достоверной информации о них не было.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Подмосковья, специалисты регулярно проводят проверки качества производимого и реализуемого в регионе мяса.

За год специалисты провели более 1600 объектов, где производили мясо. В это же число входят проверки в объектах общественного питания и торговли. На исследование было взято 297 проб на санитарно-химические составы продукции и 1594 пробы на микробиологические показатели. Ни в одной из партий не нашли следов кадмия, мышьяка, свинца и прочих элементов, в том числе антибиотиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.