30 новых резидентов привлекли в индустриальные парки Подмосковья с начала года

С начала этого года индустриальные парки Московской области пополнили 30 новых резидентов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С января 2025 года 30 предприятий и индивидуальных предпринимателей локализовались в индустриальных парках Подмосковья. Общее количество резидентов наших индустриальных площадок уже превышает 1 700 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты резидентов, пришедших в этом году — почти 4,3 млрд рублей. На новых предприятиях планируется создать не менее 500 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день в Московской области действуют 72 индустриальных парка. Еще порядка 30 проектов индустриальных парков находятся на разных этапах реализации, три из них планируется создать уже в этом году.

Площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно подобрать на инвестиционной карте региона. На инвестиционном портале Подмосковья можно оставить заявку на подбор участка с помощью специалистов регионального Мининвеста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.

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