290 млрд рублей инвестируют в проекты технологического суверенитета Подмосковья

Московская область является одним из активнейших регионов России по обеспечению технологического суверенитета страны. Сегодня на территории Подмосковья на разных стадиях реализации находится порядка 330 проектов в сфере импортозамещения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Сегодня в регионе заявлено уже 327 проектов технологического суверенитета: 208 из них предусматривают строительство новых производственных объектов, а 119 — модернизацию работающих производств. Общая сумма инвестиций в проекты составит 287 млрд рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что реализация импортозамещающих проектов суммарно позволит создать 29,5 тысяч рабочих мест для жителей Московской области.

Она также напомнила, что для предпринимателей, реализующих проекты в Подмосковье, создан ряд мер поддержки и онлайн-сервисов. Например, подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Сопровождение инвестиционных проектов в Подмосковье, в том числе направленных на обеспечение технологического суверенитета страны, осуществляется в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.