250 млн рублей инвестируют в производство смузи в Подмосковье

В Подмосковье запустят новое предприятие по производству смузи, напитков и вафель. «Первая зеленая компания» уже приступила к строительству производственно-складского комплекса на территории городского округа Пушкинский. Общий объем инвестиций составит не менее 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания уже приступила к строительству нового производственно-складского комплекса. Завершить строительство и ввести предприятие в эксплуатацию инвестор планирует в III квартале 2026 года. На новом предприятии будет создано около 80 рабочих мест. На первом этапе компания запустить производство смузи, в дальнейшем планируется выпускать напитки и вафли», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для сохранения вкуса и питательных качеств на предприятии будет применяться инновационная технология шоковой заморозки, при которой продукты практически полностью сохраняют свою пищевую ценность, даже витаминный состав. Микрокристаллизация не нарушает структуру молекул, за счет чего продукт полностью сохраняет структуру и вкусовые свойства. Шоковая заморозка полностью исключает использование консервантов — они в данном случае просто не нужны.

«Полезное питание — это важное условие крепкого здоровья, высокой работоспособности и достижения запланированных результатов для каждого. На нашем предприятии будут производиться смузи под самые разные задачи — от детокса до набора мышечной массы, которые будут содержать необходимые человеку микроэлементы, витамины, минералы и жирные кислоты», — отметил генеральный директор компании Дмитрий Кульков.

На данный момент производство бренда Moozi располагается на арендованных площадях в городском округе Пушкинский. Там компания производит восемь видов смузи и четыре вида вафель. В сентябре планируется запуск серийного производства напитков. После ввода в эксплуатацию собственного предприятия, компания сможет не только увеличить объем выпускаемой продукции, но и значительно расширить ассортимент.

Особое внимание на предприятии будет уделяться качеству используемой продукции. Все фрукты и овощи еще на стадии сортировки будут проходить обязательные исследования, включая строгий микробиологический контроль.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.