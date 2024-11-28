20 новых инвесторов привлекла корпорация развития в Подмосковье в 2024 году

С начала года корпорация развития Московской области (КРМО) привлекла в регион 20 инвесторов. Еще порядка 420 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 355 млрд рублей находятся в проработке КРМО, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Реализация этих проектов позволит создать в регионе дополнительно около 43 тыс. рабочих мест.

«В этом году при содействии Корпорации развития Московской области было привлечено 20 новых инвесторов, которые планируют запустить на территории Подмосковья предприятия в самых разных направлениях: от производства косметической продукции до выпуска автозапчастей. Общий объем инвестиций в реализацию новых проектов составит почти 44 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию на новых предприятиях будет создано около 1,8 тыс. рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, один из крупнейших инвесторов построит на территории Можайского городского округа современный высокотехнологичный комплекс по производству сухих молочных смесей — заменителями грудного молока для младенцев. Инвестиции оцениваются в 11 млрд рублей. Компания «Эстилаб» реализует проект по разработке и выпуску косметических средств на территории ОЭЗ «Дубна». В запуск лабораторно-производственного комплекса компания планирует инвестировать 850 млн рублей.

«Совместно со специалистами Мининвеста мы работаем по принципу одного окна — полностью сопровождаем весь процесс реализации инвестиционных проектов — от подбора земельного участка или готовой промышленной площадки в ОЭЗ и индустриальных парках до запуска предприятия. Также предприниматели вместе с нашими специалистами могут подобрать для размещения своего предприятия готовое помещение в формате Light Industrial», — добавил генеральный директор Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.