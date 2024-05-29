20 млрд долларов активов: крупнейшим из биткоин-фондов стал ETF от BlackRock

Bloomberg: ETF от BlackRock стал крупнейшим из биткоин-фондов

В Bloomberg рассказали, что биржевой фонд iShares Bitcon Trust (IBIT) компании BlackRock вышел на первое место по количеству биткоинов в управлении всего за пять месяцев. Ранее пьедестал возглавлял ETF от Grayscale (GBTC), сообщает РБК .

Теперь компания BlackRock имеет в своем управлении общие активы в размере 19,68 млрд долларов. Чтобы ее фонд стал крупнейшим в мире криптовалютным ETF, ей понадобилось всего 96 торговых сессий, что составляет менее пяти месяцев.

Отмечается, что ранее компания обходилась низкими или нулевыми объемами притока средств.

Фонд IBIT обогнал GBTC от Grayscale, который на протяжении более 10 лет был доминирующим игроком на рынке биткоин-фондов. Сейчас GBTC удерживает криптовалюту на 19,65 млрд долларов.

Рост фонда IBIT связывают с одобрением Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) первого в США ETF на Ethereum 23 мая. Американские чиновники поддерживают криптовалюту.

Всего в управлении американских, гонконгских и европейских торгуемых на биржах криптовалютных фондов находится более 1 млн биткоинов — это порядка 5% существующих монет.