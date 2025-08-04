18 млн единиц продукции в год выпускает Дмитровский завод кровельных материалов

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов с рабочим визитом посетил ООО «Деке экстружн» — ведущее предприятие региона, специализирующееся на производстве фасадных панелей, сайдинга, водосточных, кровельных и вентиляционных систем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Завод, созданный в Дмитрове 20 лет назад, сегодня является одним из ключевых налогоплательщиков округа, занимая третье место по объему поступлений НДФЛ в местный бюджет. Ежегодно завод выпускает: 10 млн кв. м сайдинга, 3 млн кв. м фасадных панелей и 5 млн погонных метров водосточных систем. На предприятии трудится более 500 человек, а его продукция пользуется спросом не только в России, но и в Беларуси и Казахстане.

«Такие предприятия, как ваше, работающие стабильно, развивающиеся и выпускающие высококачественную продукцию, позволяют муниципалитету обеспечивать достойный уровень жизни жителям. Ведь именно на это и направлены налоги, поступающие от предприятий в бюджет округа», — отметил Михаил Шувалов в ходе встречи с руководством завода.

Генеральный директор ООО «Деке экстружн» Михаил Дядченко рассказал о перспективах развития производства, включая модернизацию оборудования и запуск собственной линии красителей в течение двух лет. Предприятие активно расширяет ассортимент, увеличивает объемы выпускаемой продукции и осваивает новые рынки сбыта. Сейчас в разработке — системы кровельной вентиляции для скатных крыш, а также новые линейки водосточных систем.

Михаил Дядченко лично ознакомился с высокотехнологичным производством, где используются автоматизированные линии и строгий контроль качества. В лаборатории испытаний лакокрасочных материалов лаборант Наталья Новикова продемонстрировала, как продукция тестируется на устойчивость к влаге, кислотам, спирту, перепадам температур, истиранию и другим воздействиям.

«У нас очень строгие требования к качеству, и мы гордимся, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам», — подчеркнула Наталья Николаевна.

В завершение визита Михаил Шувалов пообщался с коллективом предприятия.

«Очень рад знакомству с таким современным производством, где работает профессиональная команда. У вас интересное, динамично развивающееся предприятие. Желаю вам стабильности, роста и новых успехов!» — сказал Шувалов.

В знак признания за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие компании нескольким сотрудникам были вручены благодарственные письма. Среди награжденных:

Илья Левченко, машинист гранулирования пластмасс;

Сергей Климкин, ведущий технолог по литью пластмасс;

Светлана Щерба, начальник склада;

Андрей Лебедев, электромонтер;

Светлана Чернова, кладовщик склада МТЗ;

Юрий Горев, мастер участка экструзии сайдинга;

Антон Журавлев, мастер цеха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.