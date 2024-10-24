1,7 млрд рублей инвестируют в предприятие Серпухова по выпуску стекловолокна

На заводе «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ», которое специализируется на выпуске стекловолокна в подмосковном Серпухове, завершилось проектирование основного оборудования. На текущий момент предприятие заключает контракт на его изготовление. Работы ведутся в рамках масштабной модернизации предприятия, рассчитанной до 2026 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Замена оборудования на серпуховском заводе стекловолокна проходит в рамках проекта модернизации, которая направлена на повышение экологической безопасности производства. В проектирование и производство технологических установок компания инвестирует 1,75 млрд рублей. Основную часть агрегатов предприятию поставят российские производители. Завершить модернизацию планируется во II квартале 2026 года. Сейчас предприятие в Серпухове выпускает около 300 видов утеплителя из минеральной ваты на основе стекловолокна, ежегодно — почти 2 млн кубометров готовой продукции», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция предприятия поставляется на стройки Центрального, Уральского и Дальневосточного федеральных округов России, а также экспортируются в страны Центральной Азии и Закавказья.

На заводе уже завершилось проектирование основного плавильного агрегата (стекловаренной печи) и камеры полимеризации (места, где отвердевает ковер из стекловолокна). А также экологического оборудования: системы очистки газов от камеры полимеризации и электрофильтра для очистки газов, отходящих от печи. Также предприятию удалось решить вопросы импортозамещения: стекловаренную печь, систему газоочистки и электрофильтр разработают и поставят отечественные производители. За счет огнеупоров высшего качества, стекловаренная печь сможет бесперебойно работать в химически агрессивной среде при температуре выше 1 500 градусов до 10 лет.

«Благодаря новой печи мы сможем применять современную технологию плавления. Это сократит потребление таких энергоресурсов, как газ и электричество, и в итоге позволит уменьшить углеродный след и экологическую нагрузку от предприятия. Очистные системы также будут созданы с учетом конкретных особенностей нашего предприятия. Подрядчики на предпроектном этапе изучили виды, объем и специфику выделяемых на производстве газов. Затем предложили решение, максимально отвечающее нашим потребностям и позволяющее наиболее эффективно удалять загрязняющие вещества», — прокомментировал директор завода «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ» в Серпухове Алексей Артамонов.

Договор на производство камеры полимеризации уже заключен. На предприятие поставят современное оборудование, отвечающее всем международным нормам, в том числе безопасности. Это повысит эффективность работы установки, минимизирует количество нештатных ситуаций и риски возгорания.

Экологическое оборудование для завода (электрофильтр и систему газоочистки) поставят российские разработчики. Их решения помогут снизить нагрузку на окружающую среду за счет качественной очистки газов, отходящих от стекловаренной печи и камеры полимеризации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.